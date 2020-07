Pedopornografia: sgominata rete di pedofili in 12 regioni, vendevano video di sesso tra bambini (Di giovedì 23 luglio 2020) Pedopornografia. La polizia postale ha sgominato una rete di pedofili italiani che su una nota piattaforma di messaggistica scambiavano materiale pedopornografico. Le immagini venivano realizzate anche da adolescenti e vendute online con un ‘listino prezzi’ per ogni prestazione richiesta. È stata sgominata dalla polizia postale una rete di pedofili italiani che su una nota piattaforma di messaggistica scambiavano materiale pedopornografico. Le immagini venivano realizzate anche da adolescenti e vendute online con un ‘listino prezzi’ per ogni prestazione richiesta. Più di 100 investigatori del centro nazionale di protezione dei minori del servizio polizia postale di Roma e della polizia postale e delle comunicazioni di Bari e Foggia, hanno eseguito ... Leggi su limemagazine.eu

AndreaPelly : Pedopornografia, foto e video scambiati in chat con un “listino prezzi”: sgominata rete di pedofili in 12 regioni C… - AAnngie : Pedopornografia, sgominata rete di italiani: immagini realizzate e vendute anche da adolescenti - francobus100 : Pedopornografia, foto e video scambiati in chat con un “listino prezzi”: sgominata rete di pedofili in 12 regioni… - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: GENITORI DOVE SIETE ? Pedopornografia, sgominata rete di italiani: immagini realizzate e vendute anche da adolescenti… - PupiaTv : Pedopornografia, sgominata rete in 12 regioni: soldi ad adolescenti in cambio di video - -