Pd, è scontro nel partito: “Lista debole”. Lettera al veleno Sarracino-Annunziata (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “La lista è troppo debole”. Più i giorni alla consegna delle liste diminuiscono, più sale la tensione nel partito democratico locale. “Sono in un delirio, riunioni su riunioni” risponde frettolosamente al telefono il segretario metropolitano Pd, Marco Sarracino. Un delirio che finisce nero su bianco, in una Lettera inviata da Sarracino al segretario regionale Pd, Leo Annunziata fedelissimo del Governatore, Vincenzo De Luca. E che arriva anche sulla scrivania del segretario nazionale Pd, Nicola Zingaretti, a cui pure Sarracino la invia. E’ scontro nel partito. “Le candidature arrivate finora non conferiscono alla lista Pd la necessaria ... Leggi su anteprima24

NicolaPorro : In un Paese che cerca con difficoltà di ripartire, ecco arrivare i #sindacati che sostengono che la scuola non debb… - BrucoOmar : @marco_rogerio_ Dai campione stai calmo e non agitarti che fai già ridere così. Quel tale diceva: se vuoi risponder… - ClaraLpz3 : @ReMinosse @stanchezza75 @VNotKind Se.state a sperare nel calcio dato da un altro il tenore.della.mia risposta è fi… - SayaEchelon95 : @LaCittadellaEgg I draghi li sto un po' ignorando, per esempio Arrax lo nomino la prima volta solo allo scontro con… - paoloro82714785 : @GagliardoneS Convengo. Non riconosco più gli italiani...imbelli e narcotizzati sfogano le frustrazioni sui social… -

Ultime Notizie dalla rete : scontro nel Mes, è scontro nella maggioranza. Il Pd: «Ci serve», ma Conte e i 5Stelle fanno muro Il Messaggero Mes, è scontro nella maggioranza. Il Pd: «Ci serve», ma Conte e i 5Stelle fanno muro

Nonostante la standing ovation che ha accolto Giuseppe Conte in Parlamento, in barba al fatto che anche per alcuni ministri del Pd «il premier è un eroe, ha portato a casa da Bruxelles un risultato st ...

Palazzo Cernezzi, tutti gli avvicendamenti nell’esecutivo

Pierangelo Gervasoni e Livia Cioffi saranno rispettivamente il 13° e il 14° assessore della giunta di Mario Landriscina. Giunta che, in tre anni, ha cambiata più volte fisionomia, con uscite, nuovi in ...

Nonostante la standing ovation che ha accolto Giuseppe Conte in Parlamento, in barba al fatto che anche per alcuni ministri del Pd «il premier è un eroe, ha portato a casa da Bruxelles un risultato st ...Pierangelo Gervasoni e Livia Cioffi saranno rispettivamente il 13° e il 14° assessore della giunta di Mario Landriscina. Giunta che, in tre anni, ha cambiata più volte fisionomia, con uscite, nuovi in ...