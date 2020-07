Pavia, ultraleggero trancia cavo dell'elettricità e precipita vicino all'A21. Pilota salvo (Di giovedì 23 luglio 2020) Arena Po, Pavia,, 23 luglio 2020 " A bordo c'era solo il Pilota, rimasto miracolosamente quasi illeso . Questa mattina i vigili del fuoco del distaccamento di Broni, insieme ai colleghi volontari di ... Leggi su ilgiorno

emergenzavvf : Ultraleggero cade a ridosso della #A21, tra #Pavia e #Piacenza: in salvo il pilota, #vigilidelfuoco impegnati nelle… - gracco63 : RT @emergenzavvf: Ultraleggero cade a ridosso della #A21, tra #Pavia e #Piacenza: in salvo il pilota, #vigilidelfuoco impegnati nelle opera… - ClaudiaBruno00 : RT @emergenzavvf: Ultraleggero cade a ridosso della #A21, tra #Pavia e #Piacenza: in salvo il pilota, #vigilidelfuoco impegnati nelle opera… - magdulka64 : RT @emergenzavvf: Ultraleggero cade a ridosso della #A21, tra #Pavia e #Piacenza: in salvo il pilota, #vigilidelfuoco impegnati nelle opera… - AntonioGargaro5 : RT @emergenzavvf: Ultraleggero cade a ridosso della #A21, tra #Pavia e #Piacenza: in salvo il pilota, #vigilidelfuoco impegnati nelle opera… -