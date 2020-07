Paura a Capri, tre giovani romani in vacanza sono risultati positivi al Covid (Di giovedì 23 luglio 2020) Tre giovani in vacanza nell'ultimo fine settimana nell'isola di Capri sono risultati positivi al coronavirus; facevano parte di una comitiva di 8 giovani romani, quattro ragazzi e quattro ragazze, che ... Leggi su globalist

Tre giovani in vacanza nell’ultimo fine settimana nell’isola di Capri sono risultati positivi al coronavirus; facevano parte di una comitiva di 8 giovani romani (quattro ragazzi e quattro ragazze) che ...

Coronavirus, due nuovi casi a Giugliano: positiva bambina di 11 anni

Torna la paura del Covid-19 a Giugliano che era da tempo Covid free ... Tre giovani turisti romani in vacanza nell'ultimo fine settimana nell'isola di Capri sono risultati positivi al Coronavirus. I ...

