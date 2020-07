Patty Pravo: stasera su Rai3 lo speciale del ciclo "In arte" a lei dedicato (Di giovedì 23 luglio 2020) stasera su Rai3, alle 21:20, va in onda In arte: Patty Pravo, lo speciale condotto da Pino Strabioli con una lunga intervista all'eterna ragazza del Piper. Va in onda stasera su Rai3, alle 21:20, lo speciale dedicato a Patty Pravo che fa parte del ciclo "In arte", programma di e con Pino Strabioli dedicato alle protagoniste della storia musicale, artistica e culturale del nostro Paese. Centodieci milioni di dischi venduti, nove partecipazioni al Festival di Sanremo, premi nazionali e internazionali, un'icona della musica italiana, una donna dalla carriera e dalla vita straordinaria: Nicoletta ... Leggi su movieplayer

GhostdogRunner : RT @effetronky: Luigi Vannucchi e Patty Pravo A come Andromeda Dopo un mese di riprese con esterni in Sardegna, la cantante abbandonò il… - claud09808513 : @AlessandroFra0 @francescacheeks io vista cinque volte in concerto e foto scattate con lei a Mantova e Treviso!stas… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: “”In arte Patty Pravo” su Rai3 con Pino Strabioli”. Una serata dedicata alla “ragazza del Piper” - roboverlord : Patty Pravo - Incontro - IsabellaCesarin : Oggi qui domani là mi piace andare così senza freni vado e vivo così qui e là io amo la libertà e ness… -