Parto, scoperto il gene che non fa sentire dolore alle donne (Di giovedì 23 luglio 2020) Le donne che non hanno bisogno dell'epidurale durante il Parto potrebbero essere portatrici di una rara variante genetica che dà loro una soglia molto più alta per il dolore. Solo una donna su 100 ha ... Leggi su globalist

Parto, scoperto il gene che non fa sentire dolore alle donne

La scoperta è stata fatta dai ricercatori dell'Università di Cambridge. Il gene agisce quindi come un'epidurale naturale, e può spiegare perché il parto sia un'esperienza meno dolorosa per un piccolo ...

