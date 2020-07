Partita la sonda Tianwen 1: la Cina lancia oggi una storica missione verso Marte [FOTO e VIDEO] (Di giovedì 23 luglio 2020) La Cina ha lanciato con successo una sonda che raggiungerà Marte nel febbraio 2021. Il lancio è avvenuto alle 12:41 ora locale (le 06:41 in Italia) sul razzo vettore “Long March 5 Y4” dal Wenchang Space Center nella provincia cinese dell’isola di Hainan. La prima missione esplorativa della Cina sul Pianeta Rosso, Tianwen-1, ha l’obiettivo di orbitare, atterrare ed esplorare la sua superficie e ottenere dati di esplorazione scientifica La Cina entra dunque nella nuova corsa a Marte, a pochi giorni dal lancio della sonda Hope degli Emirati Arabi Uniti e precedendo di circa una settimana il lancio del nuovo rover della NASA Perseverance. E’ il secondo lancio di un veicolo ... Leggi su meteoweb.eu

In questi giorni due missioni partiranno per raggiungere il suolo del Pianeta Rosso: arriveranno entrambe a febbraio 2021. Per Pechino è una prima assoluta, ma ora il primato americano nello Spazio è ...Si chiama Al-Amal che in arabo vuol dire "Speranza" , è la sonda che è appena stata lanciata ieri 20 Luglio) dagli Emirati Arabi Uniti alla volta del Pianeta Rosso. Il razzo lungo 53 metri è partito d ...