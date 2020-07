Parte la missione su Marte della Cina, si chiama: 'ricerca della verità celeste' (Di giovedì 23 luglio 2020) La Cina lancia la sua missione su Marte. È il secondo lancio effettuato questa settimana verso il pianeta rosso, dopo quello degli Emirati Arabi Uniti partito lunedì con un razzo dal Giappone. Il ... Leggi su globalist

TORINO. Anche la seconda delle tre sonde terrestri con destinazione Marte è stata lanciata con successo. Dopo il lancio della prima sonda marziana degli Emirati Arabi, avvenuto sabato scorso, è stata ...

Marte, la Cina lancia la sonda Tianwen 1: primo veicolo di Pechino a esplorare il pianeta

Anche la Cina parte alla conquista di Marte. Lanciata la sonda cinese Tianwen 1, destinata a diventare il primo veicolo cinese a entrare nell’orbita del pianeta rosso. Si tratta del progetto più ambiz ...

