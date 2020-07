Paratici: “Douglas Costa top. Tra 10 anni si capirà che stiamo facendo qualcosa di straordinario” (Di giovedì 23 luglio 2020) Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato di diversi argomenti ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Douglas Costa? E’ un giocatore straordinario, a livello mondiale è tra i più forti e decisivi. A sprazzi ha continuità, ha avuto diversi problemi fisici ma il mister l’ha gestito bene: il lockdown è stato difficile e diverso, ce ne siamo accorti già dalla coppa Italia che il calcio non è come quello di prima. Inserirlo a gara in corso o farlo partire per portarlo in condizione ci dà l’opportunità di averlo sempre in maniera decisiva. Scudetto? Sono risultati straordinari, la gente che fa sport sa quanta fatica si fa a vincere e rivincere e vincere ancora. Forse lo capiremo pienamente solo tra 10 o 20 anni, quando ... Leggi su alfredopedulla

