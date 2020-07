Paragone lancia il suo partito: “L’Italexit è l’unica soluzione alla crisi” (Video) (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma, 23 lug – Stamattina, alla Camera dei deputati, Gianluigi Paragone ha lanciato «No Europa per l’Italia», il suo nuovo partito pro Italexit. A margine della conferenza stampa, il senatore ha risposto alle domande del Primato Nazionale, spiegando le ragioni della sua scelta: «L’obiettivo è quello di dare agli italiani la possibilità di esprimersi sull’Unione europea, cosa che non è mai successa finora. E la volontà del nostro partito è proprio quella di uscire da Bruxelles e dall’eurozona. Quindi, appoggiando noi, gli elettori possono finalmente esprimere una posizione chiara», dice il senatore. «Pronti al dialogo, ma l’Italexit non si tocca» E per quanto riguarda il dialogo con gli altri ... Leggi su ilprimatonazionale

SmitArianna : RT @DannyDSC2: Gianluigi Paragone @gparagone lancia il suo partito: 'No Europa per l’Italia – Italexit con Paragone' - Ilconservator : RT @DannyDSC2: Gianluigi Paragone @gparagone lancia il suo partito: 'No Europa per l’Italia – Italexit con Paragone' - giorgiafisichel : RT @Yon_Yonson71: Gianluigi #Paragone lancia il suo nuovo partito, 'No Europa per l'Italia - Italexit con Paragone'. Sarà il primo partito… - ombrysan : RT @DannyDSC2: Gianluigi Paragone @gparagone lancia il suo partito: 'No Europa per l’Italia – Italexit con Paragone' - Yon_Yonson71 : Gianluigi #Paragone lancia il suo nuovo partito, 'No Europa per l'Italia - Italexit con Paragone'. Sarà il primo pa… -