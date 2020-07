Paragone lancia il suo partito Italexit: “Siamo già al 5%”. E ha una candidata sindaco per Roma: Monica Lozzi (Di giovedì 23 luglio 2020) Il senatore Gianluigi Paragone, ex del MoVimento 5 Stelle, ha presentato ufficialmente il suo nuovo partito che sia chiama Italexit e già il nome dice esplicitamente qual è l’obiettivo principale di questa formazione politica sovranista: portare l’Italia fuori dall’Unione Europea.Paragone, dunque, si propone come il Nigel Farage italiano e si dice certo di avere già almeno il 5% dei consensi, quindi più di altri piccoli neonati partiti come Italia Viva o Azione. Durante la conferenza stampa che ha tenuto alla Camera l’ex direttore de La Padania ha detto:“Secondo i sondaggi dell'istituto Piepoli, Italexit è al 5%, e per essere una forza che deve ancora radicarsi è un punto di inizio. La strada è lunga e da qui l'Europa ... Leggi su blogo

