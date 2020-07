Paragone lancia il nuovo partito Italexit, con lui la presidente del VII municipio di Roma. Lozzi: “Lascio M5s e mi candido al Campidoglio” (Di giovedì 23 luglio 2020) La presidente del VII municipio di Roma, Monica Lozzi, lascia il Movimento 5 stelle e si candida alla corsa per il Campidoglio del 2021. Ad annunciarlo la stessa “minisindaca” durante la presentazione del nuovo partito di Gianluigi Paragone, Italexit. “Noi veniamo dallo stesso percorso, anche se io sono stata nel Movimento da dieci anni. Il M5s ha sempre parlato in maniera critica dell’Europa. Il discorso dell’Europa ha delle ricadute importanti nei nostri territori – ha detto Lozzi – ma non ho trovato voglia di confronto. Ho creduto nel Movimento, ma oggi mi ritrovo in un Movimento che ha reso dei cittadini dei fan. E quindi ho deciso di uscire”. Lozzi ha sottolineato che ... Leggi su ilfattoquotidiano

