“Paragone è già al 5%”, il sondaggio Piepoli nel giorno del lancio del nuovo partito (Di giovedì 23 luglio 2020) Nel giorno del lancio del suo nuovo partito per l’Italexit, il senatore Gianluigi Paragone può sorridere. Da una primissima rilevazione effettuata dall’Istituto Piepoli “No Europa, per L’italia” (questo il nome del nuovo soggetto politico) è già al 5%. Il giornalista ed ex senatore 5 Stelle Paragone scende dunque in campo con un partito che si propone l’uscita dell’Italia dall’Unione Europea come pilastro del programma. Forte dell’appoggio ricevuto due giorni fa a Londra dal leader Brexit Nigel Farage, Paragone ora punta a conquistare una larga fetta di elettorato italiano. “Dobbiamo dire stop all’inganno delle istituzioni europee. Il cittadino europeo non esiste, l’Europa ... Leggi su ilparagone

