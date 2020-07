Palermo: tradito dai tatuaggi, arrestato rapinatore seriale (Di giovedì 23 luglio 2020) Palermo, 23 lug. (Adnkronos) - Un rapinatore seriale è stato tradito dai suoi tatuaggi e arrestato dalla Polizia di Stato di Palermo, in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare. In manette è finito Giuseppe Migliaccio, 31enne palermitano, pregiudicato del Villaggio Santa Rosalia. Migliaccio, nello scorso mese di giugno, aveva preso di mira una rivendita di detersivi che proprio al Villaggio Santa Rosalia conta due punti vendita, mettendo a punto due rapine in rapida successione, il 27 ed il 29, con le medesime modalità. Le rapine fruttarono, complessivamente, poco meno di 1000 euro. "La sua identificazione ed il suo arresto sono da ascrivere alla analitica conoscenza del territorio dei “Falchi” della Squadra Mobile che ... Leggi su iltempo

Perché una donna non dovrebbe mai essere tradita, soprattutto se siciliana

Perché solo chi è stato tradito può capire quella sensazione ... nel quartiere di Kalsa di Palermo, una bellissima ragazza “dalla pelle rosea paragonabile ai fiori di pesco al culmine della ...

Palermo in finale a Sanremo Rock con un brano su Falcone e Borsellino

Palermo arriva in finale a Sanremo Rock con una canzone antimafia. Si intitola “Bomba” ed è il brano – dedicato ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e i poliziotti che fac ...

