Palermo, rebus panchina: tanti i candidati, Alvini e Sottil nel mirino. Boscaglia e Italiano… (Di giovedì 23 luglio 2020) "Panca rebus".Titola così l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i riflettori in casa Palermo. Il club di viale del Fante, dopo l'addio di Rosario Pergolizzi, non ha ancora scelto l'allenatore che guiderà la compagine rosanero in Serie C. "Il Palermo prova a sciogliere il rebus allenatore, ma sa che la contingenza dei tornei ancora in corso obbliga ad una definizione che potrà aversi ai primi di agosto e con dinamiche particolari (i vincoli contrattuali fino al 31 e il mercato che apre il primo settembre). Nel frattempo, le circostanze possono anche mutare, come nell’ultimo mese", si legge.In un primo momento, infatti, chi sembrava in pole per la panchina rosanero è Fabio Caserta, attuale tecnico della Juve Stabia. Tuttavia, alla luce dei risultati ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Palermo, rebus panchina: tanti i candidati, #Alvini e #Sottil nel mirino. #Boscaglia e #Italiano… - zazoomblog : Gazzetta - La panchina del Palermo è un rebus - #Gazzetta #panchina #Palermo #rebus - ILOVEPACALCIO : Gazzetta dello Sport: “Panca rebus. Tanti i candidati. Il #Palermo studia il profilo giusto” - Ilovepalermocalcio - ForzaPalermoIT : #GDS - «Rebus #Barbera», 90 impianti pubblicitari abusivi #PalermoFC #Palermo #SerieC #stadio #convenzione -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo rebus Palermo, rebus panchina: tanti i candidati, Alvini e Sottil nel mirino. Boscaglia e Italiano… Mediagol.it Benvenuto Palermo FC! Ecco il nuovo sito della società rosanero

20:51BENVENUTO PALERMO FC! “LA TIFOSERIA L’HA CHIESTO A GRAN VOCE, E’ UN TUFFO NELLA STORIA” IL COMUNICATO DEL CLUB 20:51Benvenuto Palermo FC! Ecco il nuovo sito della società rosanero 17:50Palermo: a ...

Rebus sulla composizione dei gironi di A2. Trapani e Orlandina inserite al Nord?

Dopo annunci cui sono seguite repentine smentite di varia natura da parte del presidente della LNP Pietro Basciano in relazione alla nuova composizione dei gironi di serie A2, alla fine è stata partor ...

20:51BENVENUTO PALERMO FC! “LA TIFOSERIA L’HA CHIESTO A GRAN VOCE, E’ UN TUFFO NELLA STORIA” IL COMUNICATO DEL CLUB 20:51Benvenuto Palermo FC! Ecco il nuovo sito della società rosanero 17:50Palermo: a ...Dopo annunci cui sono seguite repentine smentite di varia natura da parte del presidente della LNP Pietro Basciano in relazione alla nuova composizione dei gironi di serie A2, alla fine è stata partor ...