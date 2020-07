Palermo, l’omelia del parroco contro il ddl Zan: «Legge bavaglio, se parli di omosessuali rischi di andare in galera» – Il video (Di giovedì 23 luglio 2020) «In Senato c’è una Legge bavaglio che vogliono approvare: la Legge Zan-Scalfarotto. Si tratta di una Legge che parla del reato di omofobia». A scagliarsi contro il ddl presentato dal deputato Alessandro Zan per il reato di omotransfobia è questa volta un parroco. Nella piazza di Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo, don Calogero D’Ugo fa la sua omelia, ma non commenta passi del Vangelo. Per la Cei una Legge sull’omotransfobia non serve: «No al processo per chi esige la famiglia tradizionale»«Se tu esprimi un parere contrario ai gruppi omosessualisti puoi andare in galera», dice il prete ripreso in un video ... Leggi su open.online

TomasielloRocco : RT @catlatorre: Don Calogero D'Ugo, parroco di Belmonte Mezzagno, in provincia Palermo, durante l'omelia ha sproloquiato sulla legge anti-o… - gn_negrini : Legge contro l'omofobia, l'omelia del parroco: 'Se parli contro i gay finisci in galera' - joevinegar : RT @RaffaeleCarcano: La bestemmia è un illecito e il vilipendio è un reato. L’#omofobia non è invece sanzionata. Se siamo tutti uguali, di… - CristopherGius1 : RT @RaffaeleCarcano: La bestemmia è un illecito e il vilipendio è un reato. L’#omofobia non è invece sanzionata. Se siamo tutti uguali, di… - antnqu : Amico mandaci una cartolina dal medioevo! RT Legge contro l'omofobia, l'omelia del parroco: 'Se parli contro i gay… -

