Pakistan, rifiuta il matrimonio combinato: 14enne cosparsa di benzina e data alle fiamme dallo zio (Di giovedì 23 luglio 2020) rifiuta il matrimonio combinato: 14enne cosparsa di benzina e data alle fiamme cosparsa di benzina e data alle fiamme dallo zio perché rifiuta un matrimonio combinato: è quanto accaduto in Pakistan a una 14enne, che è deceduta in seguito alle gravi ferite riportate. L’orrenda vicenda è avvenuta nel villaggio di Chiniot, nella provincia del Punjab, in Pakistan. Secondo quanto ricostruito, lo zio di Sadia, questo il nome della vittima, voleva che la ragazza sposasse suo figlio. Il padre ... Leggi su tpi

In Pakistan, una quattordicenne è morta dopo che suo zio l'ha ... mesi prima già promessa come moglie dal genitore a un altro uomo. Di fronte all'ostinato rifiuto di Yousuf alla prospettiva di fare ...

Obbiettivi ambientali- Il Pakistan è in anticipo di 10 anni

Ci vorranno altri dieci anni prima che le nazioni e le imprese del mondo vengano valutate per il raggiungimento degli obbiettivi ambientali. Con grande gioia degli ambientalisti, il Pakistan ha già ra ...

