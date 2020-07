Padova, la denuncia di due africani: “Non ci affittano casa perché neri” (Di giovedì 23 luglio 2020) Non è la prima testimonianza del genere, quella di due ragazzi arrivati dall’Africa, stavolta giunge da Padova. Non riescono a trovare casa Abdoulie e Festus (Fonte foto: fanpage.it)Sono in Italia in modo assolutamente regolare, hanno un lavoro, ma a quanto pare non godono davvero degli stessi diritti di tutti. Abdoulie e Festus, 24 e 23 anni, ci parlano di qualcosa di davvero preoccupante: non riescono a trovare casa, nessuno li vuole. “Nessuno ci vuole, perché siamo neri”. Questo, il pensiero dei due ragazzi giunti in Italia dal Gambia e dalla Nigeria, ripetiamo, regolarmente nello stivale da cinque e sei anni, e titolari di un contratto a tempo indeterminato a testa, da lavoratori in una ditta di Borgoricco, nella provincia di Padova. Nessuno per ora gli ha offerto la ... Leggi su chenews

PADOVA Rapinato in casa due volte in meno 24 ore con tanto di coltello e pistola puntati addosso. Il protagonista della strana vicenda è il conte Antonio Caudullo che tra mercoledì mattina e giovedì m ...

anche con l’ausilio delle pattuglie di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, ha portato all’arresto di due cittadini stranieri e alla denuncia in stato di libertà di 21 persone, oltre ...

