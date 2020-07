Ostia, violentata bimba di 5 anni: arrestato vicino di casa, era amico di famiglia (Di giovedì 23 luglio 2020) Ostia, violentata bimba di 5 anni. L’uomo godeva della piena fiducia dei genitori della piccola, che gliel’avevano affidata quando erano impegnati. Non potevano immaginare che il vicino di casa avrebbe abusato della figlia proprio mentre erano assenti. La piccola ha raccontato alla madre cos’era accaduto una volta tornata a casa e ha confermato la versione anche agli investigatori. La Polizia giudiziaria del commissariato di Ostia ha arrestato un uomo accusato di aver violentato una bambina di cinque anni. Si tratterebbe di un vicino di casa e amico di famiglia di cui i genitori della piccola si fidavano ciecamente. La violenza sarebbe ... Leggi su limemagazine.eu

maxwolf63 : Ostia, violentata bimba di 5 anni: arrestato un rumeno amico del padre - NatoDalFuoco : - 6RENZ : @RadioSavana No, non è accaduto in campo nomadi. - PrincipiFranco : RT @claudio_2022: Appena cinque anni violentata. Come sia possibile che esistono mostri di questa portata. Cinque anni cazzo, con quale cor… - raffaellamucci1 : RT @claudio_2022: Appena cinque anni violentata. Come sia possibile che esistono mostri di questa portata. Cinque anni cazzo, con quale cor… -