Ospedale Fiera, la Guardia di Finanza negli uffici della Fondazione di Comunità Milano (Di giovedì 23 luglio 2020) Aperta indagine sull’Ospedale Fiera. La Guardia di Finanza negli uffici della Fondazione di Comunità Milano. Milano – E’ stata aperta un’indagine sull’Ospedale Covid alla Fiera. Il fascicolo, come precisato da La Repubblica, risale a fine maggio quando l’Adl Cobas Lombardia aveva presentato un esposto. Al momento, non risultano persone indagati o reati di accusa contestati. Si tratta di un’inchiesta conoscitiva per capire meglio le tappe che hanno portato all’apertura di questa struttura voluta dalla Regione, ma che è stata contestata per le pochissime persone che in questi mesi sono stati in degenza nei reparti creati ... Leggi su newsmondo

fanpage : Inchiesta Ospedale Fiera Milano, guardia di finanza negli uffici della Fondazione - pfmajorino : Che macello in #Lombardia Ospedale Covid alla Fiera, la finanza negli uffici della Fondazione di Comunità Milano… - Tg3web : Si moltiplicano in Lombardia le inchieste sulla gestione sanitaria dell’emergenza coronavirus. La guardia di finanz… - Giancar70336148 : RT @LaNotiziaTweet: Altra tegola sulla Regione Lombardia. La Guardia di Finanza acquisisce carte e atti sulla realizzazione dell’ospedale a… - BomprezziMarco : RT @pfmajorino: Che macello in #Lombardia Ospedale Covid alla Fiera, la finanza negli uffici della Fondazione di Comunità Milano https://… -