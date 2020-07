Osimhen-Napoli vicini, il Lille cerca un altro attaccante: si avvicina il sostituto (Di giovedì 23 luglio 2020) Le partenze ormai certe di Loic Remy (nonostante sia saltato il suo trasferimento al Benevento) e Victor Osimhen (sempre più vicino al Napoli) costringono il Lille a cercare un attaccante di spessore per la prossima stagione. Leggi su tuttonapoli

