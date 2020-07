Osimhen-Napoli, manca solo la firma. Quinquennale a 3,5 milioni più bonus. Al Lille 60 milioni (Di giovedì 23 luglio 2020) Osimhen-Napoli. La trattativa per portare Osimhen al Napoli è ormai alle battute finali. Il Mattino scrive: “Il suo agente D’Avila ieri ha contattato nuovamente il direttore sportivo azzurro Giuntoli per riparlare dell’accordo su ingaggio e commissioni: il prossimo appuntamento sarà quello per concludere definitivamente la trattativa. Si vedranno probabilmente già in questo fine settimana o all’inizio della prossima: l’affare tra i due club è stato da tempo sancito sulla base di 60 milioni, sono proseguiti i contatti tra il suo nuovo procuratore e il ds Giuntoli per incanalare l’affare nella direzione giusta”. La scorsa settimana la trattativa aveva subito un rallentamento, poi di nuovo l’accelerata. “L’accordo ... Leggi su ilnapolista

