"Osimhen al Napoli, siamo ai dettagli. Si chiude nel fine settimana" (Di giovedì 23 luglio 2020) Giorni decisivi, forse ore, nell'avvicinamento tra il Napoli e Osimhen . Il club azzurro ha praticamente già chiuso l'accordo con il Lilla e sta intensificando i rapporti con il nuovo team di agenti ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : Il #Napoli non molla #Boga: nei prossimi giorni nuovi contatti. E per #Osimhen è fatta - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#Osimhen, lieto fine sempre più vicino: gli aggiornamenti - AlfredoPedulla : Il #Napoli gioca, intanto la deadline per #Osimhen non ha limiti, conta solo una cosa, chiudere, e il Napoli sta sg… - 100x100Napoli : Osimhen, l’intermediario: “C’è la volontà di chiudere. Il cambio di agente ha favorito il Napoli” - DFDYR98 : @Gianskrt @DocStrowman E comunque fa trapelare tanta sicurezza, il Napoli con Osimhen ha speso in un anno solare pi… -