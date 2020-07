Oscar Branzani: "Con Antonia siamo amici" (video) (Di giovedì 23 luglio 2020) Oscar Branzani, in questi giorni, sta trascorrendo un breve periodo di vacanze in Costa Smerala in compagnia di Antonia Trucillo. Con una serie di Instagram Stories, l'influencer napoletano ha voluto mettere a tacere sul nascere le voci di un presunto flirt dopo la fine della sua lunga relazione con Eleonora Rocchini. L'ex calciatore, attraverso alcune clip, ha voluto ristabilire la verità dei fatti. Alla ragazza, infatti, Oscar è legato solamente da un sentimento di amicizia come dichiarato da lui stesso:Oscar Branzani: "Con Antonia siamo amici" (video) 23 luglio 2020 12:24. Leggi su blogo

