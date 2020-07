Ortodossi, 'Santa Sofia inasprisce scontro religioni' (Di giovedì 23 luglio 2020) ANSA, - ISTANBUL, 23 LUG - "Sua Santità Bartolomeo", patriarca ecumenico di Costantinopoli, "deplora l'inasprimento delle divisioni nel mondo tra le religioni, che la decisione su Santa Sofia sembra ... Leggi su corrieredellosport

che la decisione su Santa Sofia sembra inevitabilmente e sfortunatamente provocare". Lo ha detto in un'intervista all'ANSA l'arcivescovo Elpidophoros d'America, massima autorità della chiesa ...Manifestazioni di protesta e presidi sono previsti domani, venerdì 24 luglio, contro la decisione del governo turco di convertire la basilica di Santa Sofia in moschea nel giorno in cui a Istanbul si ...