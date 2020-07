Organizzano Festa per Dare l’Addio al Covid in un Night Club: 68 Contagiati, Anche Calciatori (Di giovedì 23 luglio 2020) Avevano partecipato in 17 alla Festa, 15 di loro sono risultate positive, Contagiati Anche alcuni Calciatori delle giovanili di Praga. Dopo una Festa in un Night-Club di Praga risalente all’11 luglio ben 68 persone sono risultate contagiate al Covid, tra di loro c’erano Anche dei Calciatori. Lo conferma la responsabile della sanità locale Zdenka Jagrova, ne ha parlato alla tv ceca e ha aggiunto che diversi contagi sono stati registrati in seguito tra familiari e contatti stretti dei presenti. Alla Festa hanno partecipato 17 persone, di cui 15 sono finite per risultare positive, ora ben 120 persone sono finite in quarantena per essere venute a contatto con gli ... Leggi su youreduaction

