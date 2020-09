Opel Corsa-e - Al volante dell'elettrica tedesca - VIDEO (Di giovedì 23 luglio 2020) Arriva anche in Italia, giusto in tempo per gli incentivi statali, la versione elettrica della Opel Corsa. Contraddistinta semplicemente dalla lettera "e" e da poche modifiche estetiche, la piccola tedesca è la terza vettura del Gruppo PSA a ricevere le batterie e un motore ad hoc da 136 CV. Sviluppata sulla stessa piattaforma della e-208 e della DS 3 Crossback E-tense, la Corsa-e ha ottimi numeri da giocare, specialmente nel prezzo: il listino parte da 31.300 euro (le sorelle sono più care) e arriva a 32.900 per la versione più equipaggiata. Supera i 300. La Opel più amata dagli italiani è ora disponibile anche in versione elettrica pura, con molti dettagli che la differenziano ... Leggi su quattroruote

