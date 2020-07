Oliveto Lario, 26enne annega nel lago: il corpo non si trova (Di giovedì 23 luglio 2020) Oliveto Lario, Lecco,, 23 luglio 2020 " Non è stato ancora trovato il corpo di Florin Iancu , il romeno di 26 anni annegato mercoledì pomeriggio nel lago al largo di Onno di Oliveto Lario dopo essersi ... Leggi su ilgiorno

Iusername70 : @saraepunto @10_everest Oliveto Lario. Verso Bellagio da Lecco. Ma cosa te lo dico a fare. -