Ok dei medici, Marc Marquez potrà correre domenica a Jerez (Di giovedì 23 luglio 2020) Marc Marquez ha ottenuto il via libera dei medici per correre domenica in Andalusia. A cinque giorni dall'infortunio ed a tre dall'intervento per ridurre le fratture all'omero destro il campione del mondo della Honda scenderà nuovamente in pista a Jerez dove domani sono in programma le prove libere.Marquez dovrebbe scendere in pista comunque sabato e non domani. Marquez, per mostrare a tutti di essere a posto, ha girato un video in cui faceva le flessioni. Il box nella notte era ancora vuoto, è stato montato solo questa mattina, lui è arrivato a Jerez con un aereo privato poco dopo le 11.30. Oltre a Marc Marquez anche Alex Rins e Cal Crutclhow possono correre il gp ... Leggi su ilfogliettone

