Ok Cdm a scostamento di bilancio di 25 miliardi. Ma al Senato servono i voti di Forza Italia (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma, 23 lug – Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo scostamento di bilancio, pari a 25 miliardi. L’extra deficit sarà votato in Parlamento il prossimo 29 luglio. Pertanto il governo giallofucsia dovrà trovare i voti necessari al Senato (serve la maggioranza assoluta): è quindi molto probabilmente arrivato il turno di Forza Italia, da mesi disponibile ad andare in soccorso del premier Giuseppe Conte. Nessuna decisione sulla proroga dello stato di emergenza Al Cdm di ieri, a cui hanno preso parte oltre al premier e ai capidelegazione di maggioranza, anche i ministri dell’Economia Roberto Gualtieri, dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, del Lavoro Nunzia Catalfo nonché i responsabili economici dei ... Leggi su ilprimatonazionale

