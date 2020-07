“Oggi in tv”, tutta la programmazione di giovedì 23 luglio (Di giovedì 23 luglio 2020) Comincia un nuovo giovedì e oggi in tv i palinsesti sono davvero ricchi di grandi appuntamenti dal cinema al docu-reality, come Temptation Island che ormai è entrato nel vivo, passando per le serie tv come Hawaii Five-0. Andiamo a scoprire, canale per canale, sia sulle reti Mediaset che su quelle Rai, qual è la programmazione di questo 23 luglio. Cosa accade in Rai Patti Pravo grande protagonista su Rai 3, mentre su Rai 1 si accendono i riflettori del cinema con un film che vede tra i protagonisti Raoul Bova e Paola Cortellesi. E sul secondo canale, l’immancabile appuntamento con e serie tv. Le storie del giovedì in Rai Il film Nessuno Mi Può Giudicare è un film de 2011 diretto da Massimiliano Bruno, e andrà in onda giovedì sera alle 21.20 su Rai 1. Protagonista del film ... Leggi su thesocialpost

gigibeltrame : Super offerte Amazon oggi: TV e monitor fino a -60%, MateBook D 579?, notebook gaming -31%, promo Xiaomi, Galaxy S2… - PaganoMattia : @antoniogranato @matteobobbi oggi tv spenta?? seb sesto (e non c'è stato ordine di scuderia, perso 10 secondi, senn… - Moixus1970 : RT @sportface2016: Dove e quando seguire il match fra #Sinner e #Thiem - sportface2016 : Dove e quando seguire il match fra #Sinner e #Thiem - QuotidianPost : Vite al Limite: Karina Garcia 287 chili, l’incredibile trasformazione ecco com’è oggi -

Ultime Notizie dalla rete : “Oggi tv” Cybercrime, nuova campagna malspam per distribuire Lokibot in Italia Difesa e Sicurezza