Obiettivi Nikkor: nuovi moltiplicatori di focale Z (Di giovedì 23 luglio 2020) Gli Obiettivi Nikkor ampliano le loro opzioni con due nuovi moltiplicatori focali, Z TC -1.4x e Z TC-2.0x Nikon presenta due nuovi moltiplicatori di focale Nikon Z che ampliano la portata degli Obiettivi Nikkor Z compatibili. Il MOLTIPLICATORE DI focale Z TC-1.4x garantisce agli utenti il 40% in più di portata, mentre il MOLTIPLICATORE DI focale Z TC-2.0x consente agli utenti di raddoppiarla. Il primo obiettivo compatibile con questi moltiplicatori di focale è il Nikkor Z 70-200mm f/2.8 VR S. Con l’espansione della linea di Obiettivi Nikkor Z, altri Obiettivi saranno compatibili ... Leggi su tuttotek

