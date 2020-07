Nuovo slancio alle antenne 5G Vodafone: blocco annullato a Messina (Di giovedì 23 luglio 2020) Le antenne 5G Vodafone si faranno a Messina e probabilmente la decisione influirà positivamente su molti altri impianti finora bloccati in altre parti d'Italia. Dopo il ricorso del vettore mobile contro l'ordinanza del sindaco della città siciliana Cateno De Luca, il TAR della Sicilia ha accolto la richiesta e farà ripartire i lavori. Ricostruiamo brevemente la vicenda avvenuta negli ultimi mesi: la sospensione cautelare dei lavori per decisione proprio del sindaco di Messina era giunta lo scorso aprile. Il divieto dell'installazione delle antenne 5G aveva bloccato ogni intervento tecnico sul territorio: il vettore Vodafone era stato costretto a subire la decisione, almeno nell'immediato. Da dove scaturisce l'ultima decisione del TAR Sicilai? Di certo la ... Leggi su optimagazine

wordweb81 : Nuovo slancio alle #antenne5G Vodafone: blocco annullato a Messina - Stefano02971282 : @CucchiRiccardo ...l'inter, togliere I cartoni, e si ripartiva, ma purtroppo è stato tutto insabbiato all'italiana.… - MancioRuggiero : Non solo regionali: #PD molese per ripartire di slancio nomina Longo e Tagarelli sub commissari e punta a nuovo ent… - Endriubenci : Maria De Filippi prostituisce i sentimenti di persone a bassa scolarizzazione, Achille Lauro assolutizza l’attenzio… - Sono_Priapo : @SusannaCeccardi Forza Susanna, splendida la Sala del Museo Civico di Siena, l ho visitata pochi giorni fa, come è… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo slancio Nuovo slancio alle antenne 5G Vodafone: blocco annullato a Messina OptiMagazine Cibi più sicuri nel Mediterraneo

Maggiore attenzione sui temi dell'innovazione e della sostenibilità per dare nuovo slancio al Mediterraneo. A chiederlo sono Fondazione Prima (Partnership on Research and Innovation in the Mediterrane ...

Maggiore attenzione sui temi dell'innovazione e della sostenibilità per dare nuovo slancio al Mediterraneo. A chiederlo sono Fondazione Prima (Partnership on Research and Innovation in the Mediterrane ...