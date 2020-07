Nuova Mini John Cooper Works Countryman, carattere racing (Di giovedì 23 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – La Nuova Mini John Cooper Works Countryman sottolinea le sue qualità sia su strada che su terreni non asfaltati. La potenza del suo motore turbo compresso a 4 cilindri da 225 kW/306 CV viene messa a terra tramite una trasmissione Steptronic Sport a 8 rapporti e la trazione integrale ALL4 di serie. Il design espressivo degli esterni, è stato ora raffinato con accenti freschi, aggiunti agli interni di alta qualità. La Nuova Mini John Cooper Works Countryman sarà lanciata sul mercato a novembre. Con quattro porte e un grande portellone posteriore, cinque posti a sedere full-size, un interno versatile e un volume di vano bagagli che ... Leggi su ildenaro

