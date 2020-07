Nuova legge contro la violenza sulle donne. Ora la Francia toglie il segreto ai medici (Di giovedì 23 luglio 2020) Francesco De Remigis Deroga alla riservatezza professionale in caso di pericolo per la vittima Il Parlamento francese ha approvato una particolare eccezione al segreto professionale per i medici, quella in caso di violenza domestica da loro individuata. Con voto unanime del Senato, martedì sera, il disegno di legge volto a «proteggere meglio le vittime», promosso dalla maggioranza di Emmanuel Macron, introduce non soltanto una deroga alla riservatezza in caso di «pericolo immediato» per la donna, ma pure una serie di misure che servono all'Eliseo per risollevarsi dalle accuse di sessismo al nuovo governo. Dal giorno del rimpasto alcuni ministri sono nel mirino delle femministe: il Guardasigilli Eric Dupont-Moretti è accusato di considerare le donne come ... Leggi su ilgiornale

