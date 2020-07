Numero chiuso a Cala Mariolu, in Sardegna. Sanzioni fino a 1000 euro (Di giovedì 23 luglio 2020) AGI - È di 650 persone il Numero massimo di presenze consentite a Cala Mariolu, spiaggia del golfo di Orosei, in provincia di Nuoro. L'ha stabilito con un'ordinanza il Comune di Baunei, fissando anche le modalità per attraccare alla località balneare e le Sanzioni per chi non rispetta le disposizioni: da 100 a 1.000 euro. “L'accesso a Cala Mariolu", si legge nel provvedimento del sindaco Salvatore Corrias, consigliere regionale del Pd, "potrà avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo del pontile oggetto della concessione demaniale del 2016. Lo sbarco è previsto nell'orario dalle 9 alle 17. Non si potrà sostare nella spiaggia oltre due ore a testa”. Ordinanza sindaco contro una delibera ... Leggi su agi

tiziajackson : @shittyloki Io per ora si, al limite verso pisa perché l'università che credo di fare è a numero chiuso. Quindi se… - Gianskrt : @zonafranc_ @erraioo Guarda per me già i test di ingresso a numero chiuso sono una stronzata , pensa il Tolc che no… - Slipkno67455395 : @matteosalvinimi Sei proprio un cazzaro, il problema è che medicina è a numero chiuso, molti non passano il test e… - skyeyes_ : Manca una scena di numero /una/ per dichiarare miracolosamente chiuso il primo capitolo e invece siamo ancora qua,… - HQ__HarleyQuinn : @qwerty39602114 @matteosalvinimi Se ne vanno anche gli studenti, ma nn per le borse di studio ma perchè medicina è… -

Ultime Notizie dalla rete : Numero chiuso Numero chiuso a Cala Mariolu, in Sardegna. Sanzioni fino a 1000 euro AGI - Agenzia Giornalistica Italia Numero chiuso a Cala Mariolu, in Sardegna. Sanzioni fino a 1000 euro

AGI - È di 650 persone il numero massimo di presenze consentite a Cala Mariolu, spiaggia del golfo di Orosei, in provincia di Nuoro. L'ha stabilito con un'ordinanza il Comune di Baunei, fissando anche ...

Come utilizzare i faretti Led e dove posizionarli

Le luci a Led hanno sostituito in grande parte le lampadine vecchie e obsolete, sia per la loro comodità, che per i loro grandi benefici. Elencandone alcuni: basso costo, ridotto consumo e impatto amb ...

AGI - È di 650 persone il numero massimo di presenze consentite a Cala Mariolu, spiaggia del golfo di Orosei, in provincia di Nuoro. L'ha stabilito con un'ordinanza il Comune di Baunei, fissando anche ...Le luci a Led hanno sostituito in grande parte le lampadine vecchie e obsolete, sia per la loro comodità, che per i loro grandi benefici. Elencandone alcuni: basso costo, ridotto consumo e impatto amb ...