Novità dal 4 agosto in libreria: “Le avventure di un amico fantastico” di Jeff Kinney, primo libro fantasy dell’universo Schiappa (Di giovedì 23 luglio 2020) Dall’autore best seller mondiale Jeff Kinney, arriva il 4 agosto in Italia e in tutto il mondo il primo libro fantasy del mondo di Diario di una Schiappa: Rowley e Greg alias Roland e Garg Il Barbaro alle prese con la loro prima avventura di proporzioni epiche! Dopo il successo di Diario di un amico fantastico, con oltre 100.000 copie vendute in Italia, il prossimo 4 agosto 2020 arriverà nelle librerie in Italia e in oltre venti paesi in tutto il mondo la seconda avventura dello spin off di Diario di una Schiappa, narrata nuovamente dalla penna di Rowley, il migliore amico di ... Leggi su quotidianpost

pricut : I tristi accadimenti della epidemia virale che, come nuovo improvviso flagello, stanno devastando la terra, pur rap… - QuotidianPost : Novità dal 4 agosto in libreria: “Le avventure di un amico fantastico” di Jeff Kinney, primo libro fantasy dell’uni… - qui_finanza : Super bonus 110%, la guida dell’Agenzia delle Entrate Dal Direttore Ruffini arrivano i primi dettagli sulle novità:… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @franco45481797: ULTIME NOVITÀ’ DAL PD. E’ stato Zingaretti a scrivere “La mossa del cavallo”. - CasilinaNews : #Frosinone, dal 27 luglio novità per 5 uffici postali della provincia -

Ultime Notizie dalla rete : Novità dal Il decreto Rilancio è legge. “Tax credit” vacanze, ecobonus auto e moto: le novità per le famiglie Il Sole 24 ORE