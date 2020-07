Novità Bernardeschi. Cambia procuratore e può cambiare anche squadra: la situazione (Di giovedì 23 luglio 2020) Importanti novità per l'attaccante - o centrocampista, trequartista/esterno, non si è ancora capito quale sia il suo vero ruolo - della Juventus Federico Bernardeschi. AC Milan v Juventus - Serie A Per l'ex Fiorentina, riporta calciomercato.com, c'è in vista un cambio di procuratore, con l'addio all'avvocato Giuseppe Bozzo, proprio colui che lo portò dai viola ai bianconeri nell'estate del 2017. Una scelta che non può non essere collegata alla sua situazione di mercato. Nonostante con mister... Leggi su 90min

ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ? FORMAZIONI - #LuisAlberto, Pjanic, Okaka, Bernardeschi, Pereiro: le novità #Higuain non convocato! ?? - SOSFanta : ? FORMAZIONI - #LuisAlberto, Pjanic, Okaka, Bernardeschi, Pereiro: le novità #Higuain non convocato! ?? - Bennid22 : RT @n_bianconere: #Juventus le ultime novità di formazione #Juve #ForzaJuve #FinoAllaFine - n_bianconere : #Juventus le ultime novità di formazione #Juve #ForzaJuve #FinoAllaFine - tefra18 : @SimoneAvsim Cazzo male bernardeschi è matuidi? Minchia che novità verrebbe da domandarsi come mai giocano sempre -

Ultime Notizie dalla rete : Novità Bernardeschi Juventus-Lecce: bianconeri per consolidare la vetta BetStars News – Italia