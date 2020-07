"Non volevamo". Altra gaffe M5s: quattro deputati presentano la sfiducia a Musumeci e poi chiedono scusa (Di giovedì 23 luglio 2020) "quattro deputati del M5S mi hanno chiesto scusa per la mozione di sfiducia presentata". Nello Musumeci rivela un retroscena sul dietrofronti grillino: "Sta tratta di tre uomini e una donna. Ma ovviamente non farò mai i loro nomi". A presentare la mozione di sfiducia nei confronti del governatore della Sicilia sono stati i deputati del M5S, ma quattro di loro avrebbero detto a Musumeci di non essere d'accordo pur avendola votata. Alla fine la mozione è stata respinta con 36 no su 60. "La mozione di sfiducia rientra nel diritto dei parlamentari", aveva detto poco prima Musumeci in aula. "Ma molti dei temi sollevati erano già stati chiariti dal sottoscritto nel ... Leggi su liberoquotidiano

CottarelliCPI : Raggiunto l’accordo per 209 miliardi all'Italia e c’è già chi lo critica. Ne volevamo di più! Non volevamo prestiti… - Simo_0_o : RT @CottarelliCPI: Raggiunto l’accordo per 209 miliardi all'Italia e c’è già chi lo critica. Ne volevamo di più! Non volevamo prestiti, ma… - Libero_official : 'Non volevamo'. Altra gaffe #M5s: quattro deputati presentano la sfiducia a Nello #Musumeci e poi chiedono scusa… - paoloraveggi1 : RT @CottarelliCPI: Raggiunto l’accordo per 209 miliardi all'Italia e c’è già chi lo critica. Ne volevamo di più! Non volevamo prestiti, ma… - PaoloCaminiti1 : RT @SecolodItalia1: Lo scivolone dei grillini: presentano la sfiducia a Musumeci. Poi si scusano: «Non volevamo…» -

Ultime Notizie dalla rete : Non volevamo Quello che non volevamo del Mes arriverà con il Recovery Fund L'AntiDiplomatico M5s, gaffe sulla mozione di sfiducia a Nello Musumeci: "Quattro grillini mi hanno chiesto scusa perché non volevano"

"Quattro deputati del M5S mi hanno chiesto scusa per la mozione di sfiducia presentata". Nello Musumeci rivela un retroscena sul dietrofronti grillino: "Sta tratta di tre uomini e una donna. Ma ovviam ...

Coronavirus, Galli: “Isolata a Padova una sequenza misteriosa non legata al ceppo tedesco”

Una sequenza del coronavirus non legata al ceppo tedesco ma che “somiglia vagamente a quella dei due coniugi cinesi curati allo Spallanzani” di Roma è stata isolata a Padova. Lo ha reso noto Massimo G ...

"Quattro deputati del M5S mi hanno chiesto scusa per la mozione di sfiducia presentata". Nello Musumeci rivela un retroscena sul dietrofronti grillino: "Sta tratta di tre uomini e una donna. Ma ovviam ...Una sequenza del coronavirus non legata al ceppo tedesco ma che “somiglia vagamente a quella dei due coniugi cinesi curati allo Spallanzani” di Roma è stata isolata a Padova. Lo ha reso noto Massimo G ...