Noi Campani: “Martusciello si confronti con Berlusconi e gli chieda cosa è successo nel 2008” (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del coordinamento provinciale Noi Campani. “L’ennesimo attacco rivolto all’on. Clemente Mastella dall’onorevole Martusciello è indicativo di quanto stia scadendo nella dialettica politica. Gli consigliamo, prima di avventurarsi in un terreno per lui infelice, di confrontarsi direttamente con il presidente Berlusconi e chiedergli cosa è successo nel lontano 2008: siamo certi che sarà ben lieto di spiegargli il valore della sua stretta di mano. Non accettiamo insulti da parte da parte di chi vuole rimestare nel torbido per evitare di parlare di politica, di programmi, di cose fatte o da fare per la provincia di Benevento (lui che della provincia di Benevento non è). Lo invitiamo a una ... Leggi su anteprima24

