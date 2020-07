“No Europa per l’Italia”, il nuovo partito di Gianluigi Paragone (Di giovedì 23 luglio 2020) Gianluigi Paragone ha fondato un nuovo partito politico che si chiama “No Europa per l‘Italia – Italexit con Paragone”. Dopo l‘espulsione dal Movimento 5 stelle dove era stato eletto nel 2018, il giornalista, dallo scorso gennaio nel Gruppo misto, ha presentato il nuovo partito durante una conferenza stampa alla Camera. Nel manifesto la nuova forza politica si definisce come «il partito di chi vuole liberare il nostro Paese dalla gabbia dell‘Unione Europea e della moneta unica» e tra le altre cose punta a «recuperare la sovranità monetaria». Paragone ha detto che il suo partito è il primo che crede «fermamente ... Leggi su linkiesta

Capezzone : Su @atlanticomag @dariomazzocchi sull’approfondirsi della frattura tra Nord e Sud in Ue - ilpost : Gianluigi Paragone ha fondato un nuovo partito, “No Europa per l’Italia – Italexit con Paragone” - M5S_Europa : I prestiti attraverso il #RecoveryFund hanno un rating più alto di quelli del Mes, durata trentennale e interessi p… - emanueledimitr2 : @Alessan58605211 Ma no Alè..ancora ti fai meraviglia?????PORCATE SOLO PORCATE.....poi l'hai sentita 'l'annunziata d… - ElMik18 : @PalloneBucato @Leoleo63886959 E voi come mai non vincete in Europa? Visto che in Italia vince la la Juve aiutata,… -

Ultime Notizie dalla rete : “No Europa Fact Checking Archivi - Pagina 24 di 24 Policymakermag