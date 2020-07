New York vuole acquistare abbastanza energia pulita per 1,5 milioni di case (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Governatore di New York, Andrew Cuomo, ha annunciato un piano ambizioso per combattere i cambiamenti climatici a New York. Con questo piano New York vuole acquistare abbastanza energia pulita per 1,5 milioni di case. Il piano di New York Il Governatore di New York, Andrew Cuomo, sta sollecitando offerte per progetti di energia rinnovabile … Leggi su periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : New York Usa. In California più casi di New York. Trump: "Scuole aperte, trasmissione virus bimbi difficile" Rai News Usa. In California più casi di New York. Trump: "Scuole aperte, trasmissione virus bimbi difficile"

23 luglio 2020 Più di 60mila casi di coronavirus - per il nono giorno consecutivo . sono stati registrati nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti secondo i dati resi noti dalla Johns Hopkins University ...

Paramount Network: per il ciclo Love story Night in arrivo tre film in costume

Su Paramount Network stasera inizia un viaggio nel passato lungo tre serate, tra grandi storie senza tempo, abiti sfarzosi e meravigliosi scenari da sogno Paramount Network – il canale di ViacomCBS Ne ...

