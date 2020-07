Nesta: “Motivazioni diverse ma il Benevento non verrà a fare una passeggiata” (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiFerentino – Conferenza stampa con il Media center del Club per Alessandro Nesta prima dell’inizio della sgambatura di rifinitura. Mister Nesta, brevemente un riassunto sulla situazione relativa ai disponibili. “Ieri (mercoledi, ndr) si sono allenati con noi Gori e Salvi. Gli altri ancora sono fuori. Maiello non è al 100% ma è a disposizione”. Quanto vale questa sfida con il Benevento e quanto saranno importanti le motivazioni contro una squadra già appagata dalla serie A? “Per me il Benevento non viene a fare una passeggiata, verrà a giocarsi la sua partita come ha fatto sempre. Le motivazioni chiaramente sono diverse: loro sono già promossi, noi dobbiamo giocarci ancora molto. Dipenderà ... Leggi su anteprima24

