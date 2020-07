Nessuno mi può giudicare: trama, cast e anticipazioni film su Italia 1 (Di giovedì 23 luglio 2020) Nessuno mi può giudicare: trama, cast e anticipazioni film su Italia 1 La prima serata del giovedì si apre all’insegna del buonumore con Nessuno mi può giudicare. La pellicola del 2011, in onda oggi 23 luglio 2020 dalle 21:25 su Rai1, è stata diretta da Massimiliano Bruno, regista, sceneggiatore e attore noto al grande pubblico per aver firmato opere come Viva l’Italia, confusi e felici, Gli ultimi saranno ultimi, Beata ignoranza e Non ci resta che il crimine.Segui Termometro Politico su Google News La spassosa commedia, diffusa da 01 Distribution, è proprio quello che ci vuole per trascorrere del tempo in allegria, mettere da parte le preoccupazioni e lasciarsi ... Leggi su termometropolitico

