Nessuno mi può giudicare: trailer, trama e cast del film con Paola Cortellesi escort per necessità (Di giovedì 23 luglio 2020) Giovedì 23 luglio in prima serata Rai 1 ripropone la commedia del 2011 Nessuno mi può giudicare con Paola Cortellesi. Alice, giovane donna benestante e nullafacente, si ritrova di colpo vedova, piena di debiti e con un figlio piccolo da campare: la scelta cade sul mestiere più vecchio del mondo. Nessuno mi può giudicare: trailer Nessuno mi può giudicare: trama 35 anni, arrogante e molto benestante, Alice pensa che il mondo ruoti intorno a lei e alla vita lussuosa cui è abituata. Quando il marito, imprenditore di sanitari, muore improvvisamente, Alice si ritrova sommersa dai debiti e rischia di perdere anche la custodia del figlioletto di 9 anni. Aiutata dal tanto bistrattato ... Leggi su tvzap.kataweb

