Nessuno mi può giudicare: stasera su Rai1 il film con Paola Cortellesi (Di giovedì 23 luglio 2020) Va in onda stasera su Rai1, alle 21:25, Nessuno mi può giudicare, commedia diretta da Massimiliano Bruno, con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Rocco Papaleo e Anna Foglietta. Paola Cortellesi e Raoul Bova protagonisti, stasera su Rai1 alle 21:25, con Nessuno mi può giudicare, commedia diretta da Massimiliano Bruno, qui al suo esordio da regista sul grande schermo, noto come il Nando Martellone di Boris. Alice ha 35 anni, un marito imprenditore e un figlio, Filippo, di 9 anni. Donna superficiale, antipatica e classista, vive in una bella villetta a Roma nord che gestisce con tre domestici extra-comunitari. La sua è un'esistenza dorata, senza alcun problema.

