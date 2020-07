Neos, 21 voli settimanali nell estate italiana (Di giovedì 23 luglio 2020) TORINO, ITALPRESS, - Dopo mesi di attivit frenetica dovuta ai voli di rimpatrio e ai voli umanitari per il trasporto di aiuti sanitari, a fine giugno Neos ha ripreso il proprio business e ha ... Leggi su gazzettadelsud

Notiziedi_it : Neos, 21 voli settimanali nell’estate italiana - ttgitalia : Neos torna a volare anche sulla Cina L’estate di Neos: 21 voli settimanali nei cieli italiani | TTG Italia… - Italpress : Neos, 21 voli settimanali nell’estate italiana - italiavola : NEOS: 21 VOLI SETTIMANALI NELL’ESTATE ITALIANA - lamescolanza : Neos opererà con 21 voli settimanali per le mete turistiche in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Neos voli

Dopo mesi di attività frenetica dovuta ai voli di rimpatrio e ai voli umanitari per il trasporto di aiuti sanitari, a fine giugno Neos ha ripreso il proprio business e ha riattivato i collegamenti ...Riorganizzata e ampliata la programmazione nel nostro Paese. La compagnia volerà anche alle Baleari, Canarie, in Grecia e in Cina, nello specifico a Nanchino Dopo mesi di attività frenetica dovuta ai ...