Nella caserma di Piacenza c'era una 'mela sana' che disse 'no' alla banda degli abusi (Di giovedì 23 luglio 2020) AGI - "Io non voglio fare un falso ideologico!" Dalle carte dell'inchiesta di Piacenza, emerge la figura di un neo carabiniere "dall'atteggiamento solitario, che non fa gruppo", così lo definiscono due arrestati, che si oppone, quanto meno non partecipandovi, a quello che per gli inquirenti era un andazzo criminale, con pestaggi, arresti illegali, spaccio di droga, festini con escort dentro la caserma sequestrata. R.B., queste le iniziali del ragazzo che appare la 'mela sana' in un contesto buio, confida al telefono i suoi dubbi sull'operato dei colleghi al padre, carabiniere in pensione. Da questi colloqui, scrive il giudice Luca Milani, si evince "tutta la delusione del giovane militare dell'Arma per essere finito a lavorare in un ambiente in cui vengono costantemente calpestati i ... Leggi su agi

