NBA – Pelicans, aggiornamento sulle condizioni di Zion Williamson: ancora incerto il suo ritorno ad Orlando (Di giovedì 23 luglio 2020) Le speranze Playoff dei New Orleans Pelicans passano tutte da Zion Williamson. Il rookie scelto con la first pick, nei giorni scorsi, è stato costretto a lasciare la ‘bolla’ di Orlando per recarsi dalla sua famiglia a causa di un’emergenza familiare della quale i Pelicans non hanno fornito altri dettagli. Proprio la franchigia della Louisiana, nelle ultime ore, ha rilasciato un comunicato per far luce sulla situaZione. Le tempistiche del ritorno di Zion Williamson restano incerte: il cestista si sta sottoponendo giornalmente a dei test per verificare la sua positività al Coronavirus, attualmente tutti risultati negativi. La sua volontà è quella di riunirsi con il resto del roster al ... Leggi su sportfair

BasketItalyit : 133 giorni di stop e non sentirli: @NikMelli e i @PelicansNBA a valanga sui @BrooklynNets - fisco24_info : Basket: la Nba si scalda, Clippers subito in evidenza: Bene anche i Pelicans, vittoriosi sui Nets, con 7 punti di M… - RbrSport : 133 giorni dopo ritorna l'#NBA. Nella notte le prime amichevoli: i #Clippers si impongono sui #Magic, successo anch… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Basket #Nba Si gioca: Melli parte bene coi Pelicans, Bol strega Denver - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Basket #Nba Si gioca: Melli parte bene coi Pelicans, Bol strega Denver -