Nba | Pacers a un bivio delicato | molto dipende da Oladipo

Dipo si o Dipo no? La presenza di Victor Oladipo sarà certamente una variabile molto importante per il futuro immediato degli Indiana Pacers, da tempo alla ricerca di un posto di rilievo nella sempre ...Coach Terry Stotts ha comunicato che Nassir Little, a causa di una botta presa in allenamento, non sarà a disposizione quasi certamente. Il rookie ha trovato 12 minuti di media all'esordio nella NBA ...